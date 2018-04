Thomas Vanek und die Columbus Blue Jackets haben in der Play-off-Phase der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen Sieg gefeiert. Die Blue Jackets gewannen gegen die Washington Capitals mit 4:3. Nicht so erfolgreich lief es für Michael Grabner und die New Jersey Devils. Die Mannschaft musste gegen Tampa Bay Lightning eine 2:5-Niederlage einstecken.