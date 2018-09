Vassilakou verzichtet auf Spitzenkandidatur bei Wien-Wahl

Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou wird bei der Wien-Wahl 2020 nicht mehr als Spitzenkandidatin der Grünen antreten. Das gab sie bei einer Pressekonferenz am Sonntag bekannt. Als Vizebürgermeisterin und Stadträtin will sie längstens bis zum Rechnungsabschluss 2019 zu Verfügung stehen. Bis dahin will sie ihr Amt an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben.