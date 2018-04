Vater und Sohn als Betrüger unterwegs

ANSFELDEN — Wenn der Vater mit dem Sohn billige Gebrauchtwagen im großen Stil erwirbt, dann ist etwas faul. Zumindest in diesem Fall, der jetzt von der Autobahnpolizei Haid aufgedeckt worden ist. Die Beamten hatten ein rumänisches Vater-Sohn-Gespann näher unter die Lupe genommen. Dabei stellten sie fest, dass die am Fahrzeug montierten Schweizer Händlerkennzeichen sowie der Fahrzeugschein Totalfälschungen waren. Bei den Insassen handelte es sich um einen 37-jährigen Rumänen und dessen 16-jährigen Sohn. Da keine echten Fahrzeugdokumente vorgelegt werden konnten und das Fahrzeug eine österreichische Herkunft hatte, wurde mit dem letzten Zulassungsbesitzer telefonisch Kontakt aufgenommen. Dieser gab an, das Fahrzeug soeben in Neubau um 1200 Euro an einen „Fredi Milan“ verkauft zu haben. Es wurde vereinbart, den restlichen Betrag von 700 Euro bei der Abholung der Fahrzeugdokumente zu bezahlen. Der Verkäufer, der kurz darauf persönlich am Posten erschien, konnte auch einen Kaufvertrag vorlegen. Weiters bestätigte er, dass es sich bei „Fredi Milan“ um den 16-Jährigen handelt. Die beiden Männer gestanden den Kaufvertrag falsch ausgefüllt zu haben und beglichen den offenen Betrag.

Im Zuge der Erhebungen wurde bekannt, dass sich im Bereich Kirchdorf an der Krems sowie in Groß Sierning und Loosdorf (beide NÖ) Kfz-Betrügereien mit einer ähnlichen Vorgehensweise ereignet hatten. Auch damals hatten sich sich die Fahrzeugkäufer unter falschem Namen ausgegeben und gefälschte Kaufverträge erstellt. Wie sich weiters herausstellte, gehen auf das Konto der beiden insgesamt zehn Fälle der Urkundenfälschung (gefälschte oder verfälschte Kaufverträge bzw. Meldezettel), sieben Fälle des vollendeten gewerbsmäßigen Betruges sowie drei Fälle des versuchten gewerbsmäßigen Betruges und zwei Urkundenunterdrückungen sowie eine Sachbeschädigung im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Die beiden Beschuldigten wurden über Auftrag des Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt knapp 10.000 Euro.