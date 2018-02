Vater und Sohn am selben Tag verstorben

WALDKIRCHEN — Trauer und Bestürzung herrscht in der Gemeinde Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding): Am selben Tag sind dort der Kommandant der FF Wesenufer, Rudolf Dornetshumer, und sein gleichnamiger Vater (92) gestorben. Der 58-jährige Sohn hatte völlig unerwartet einen tödlichen Herzinfarkt erlitten, Stunden darauf ereilte den Vater dasselbe Schicksal. Die Aufregung nach der Todesnachricht dürfte zu viel für ihn gewesen sein. Groß ist die Betroffenheit auch unter den Feuerwehrkameraden des in der ganzen Gemeinde beliebten 58-Jährigen. Am Begräbnis nahmen zahlreiche Florinijünger auch weit über die Bezirksgrenzen hinaus teil.