Vaterfreuden für Marcel Hirscher

The real adventure starts right now“ (Das wahre Abenteuer beginnt genau jetzt) — mit diesen Worten unter einem Foto mit einem Paar winziger Skischuhe in den Händen von Marcel Hirscher und seiner langjährigen Freundin Laura Moisl verkündete der Ski-Star via Social Media die Frohbotschaft. Das Paar erwartet sein erstes Kind.

Nach sieben großen, zehn kleinen Kristallkugeln, sechs Weltmeister-Titeln und drei Olympia-Medaillen wohl der größte Erfolg des 29-Jährigen.