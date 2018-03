Vbg. Autolenker überstand 30 Meter-Absturz leicht verletzt

Ein 58 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Sonntag (Bezirk Bludenz) einen Absturz mit seinem Pkw über einen 30 Meter hohen Abhang mit leichten Verletzungen überstanden. Aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach in einem Bach liegen.

Der 58-jährige fuhr gegen 19.15 Uhr von Sonntag in Richtung Thüringerberg, als der Unfall passierte. Er konnte sich selbst aus dem Autowrack befreien und wurde in das Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.