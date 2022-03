Vbgm. Hajart: „Linz braucht eine Mobilitätswende mit Verkehrsmix“

Vor einer Woche wurde der neue Linzer ÖVP-Obmann Martin Hajart von LH Thomas Stelzer als Vizebürgermeister der Landeshauptstadt angelobt.

Am Mittwoch präsentierte er gemeinsam mit ÖVP-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Klubobfrau Elisabeth Manhal die ersten Ergebnisse einer Klausur der Stadtpartei. „Die Gespräche und Diskussionen haben viele gute Inputs für mich gebracht. Dabei haben wir mit Arbeitskräftemangel, Mobilität, Corona-Auswirkungen und leistbares Wohnen jene Themenfelder identifiziert, die wir für eine positive Entwicklung unserer Heimatstadt in den Mittelpunkt unserer Überlegungen und Arbeit stellen werden“, erklärte Hajart.

„Vorschläge, neue Ansätze und Lösungen werden wir nun sukzessive ausarbeiten und in die Linzer Stadtpolitik einbringen.“

Mobilitätswende

„In Linz steht begrenzter Platz für alle Mobilitätsformen zur Verfügung. Ein Ausbau ist aus Platzgründen oft nicht möglich, das bedeutet, dass der Raum unter motorisiertem Individualverkehr, Öffis, Radfahrern und Fußgängern aufgeteilt werden muss“, so Verkehrsreferent Hajart.

Durch eine Stärkung der sanften Mobilität will er in Linz mittels Verkehrsmix die Wende erreichen. „Hier möchte ich auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen und meine Wege wo immer möglich mit dem Fahrrad zurücklegen“, sagt Hajart. Als Signal für umweltfreundliche Mobilität startet die Linzer Volkspartei jetzt die Aktion „Rad.Werk.Stadt“ — Termine unter linzervolkspartei.at —, bei der ein kostenloser Bike-Check angeboten wird. Dazu gibt es ein Reflektorband.

Arbeitskräftemangel

Alleine in Linz sind beim AMS 6000 offene Stellen gemeldet. „Um beim Thema des Arbeitskräftemangels voranzukommen, braucht es Maßnahmen auf jeder politischen Ebene“, erklärt StR Lang-Mayerhofer. So hätten etwa von den 6000 Arbeitslosen in Linz 60 Prozent lediglich einen Pflichtschulabschluss. Dem müsse man mit Investitionen in die Grundbildung begegnen.

Corona-Auswirkungen

„Corona macht antriebslos und lähmt Aktivitäten“, analysiert Manhal den Status quo. „Die dramatische Zunahme von Übergewicht bei Volksschulkindern ist eine besonders alarmierende Auswirkung der Pandemie. Wir müssen dieser besorgniserregenden Entwicklung entgegenwirken“, verweist Manhal auf zwei ÖVP-Ideen. So sollen Linzer Vereinstage und die Plattform.Sport das Ehrenamt und Bewegungsangebote in den Fokus rücken.

Leistbares Wohnen

Teuerungen betreffen alle. „Wir bekennen uns klar dazu, dass sich die Menschen das Heizen, Strom oder den Sprit für die tägliche Fahrt in die Arbeit weiter leisten können müssen“, sagt Hajart. Als Denkansatz für leistbares Wohnen nennt er etwa gemeinschaftlich genutzte Räume — Fitness, Werkstätten, Büroflächen, Partykellern — im urbanen Wohnbau.