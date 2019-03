VBW-“Vampire” lockten in Deutschland 1,1 Millionen Besucher

Deutsche mögen scheinbar Vampire, zumindest wenn sie tanzen: Die nach drei Jahren am Sonntag im Berliner “Theater des Westens” beendete Tournee des Erfolgsmusicals “Tanz der Vampire” lockte in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg und Köln 1,1 Millionen Freunde der Blutsauger zu rund 1.200 Vorstellungen. Insgesamt kommt das Stück damit auf über sechs Millionen Zuschauer allein in Deutschland.

Weltweit haben das Stück von Jim Steinman und Michael Kunze damit seit der Weltpremiere in Wien 1997 bereits über neun Millionen Menschen in 14 Ländern gesehen – von Belgien über Russland, von Japan bis nach Finnland. Insgesamt kommen die Musical-Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) damit auf rund 25 Millionen Besucher in 21 Ländern und 16 Sprachen.