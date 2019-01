Venezuela: EU-Parlament für Guaido

Der Rückhalt für den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaido in Europa wird immer stärker. Das EU-Parlament erkannte den 35-Jährigen am Donnerstag als legitimen Übergangspräsidenten an. Das Votum ist zwar nicht rechtlich bindend, allerdings haben mehrere EU-Staaten Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro ein Ultimatum bis Sonntag zur Ausrufung von Neuwahlen gesetzt. Danach wollen auch diese Staaten, zu denen Österreicb zählt, Guaido anerkennen.

Der im EU-Parlament von ÖVP, FPÖ und Neos mitgetragene Beschluss fand übrigens nicht die Zustimmung von SPÖ und Grünen. Deren Mandatare enthielten sich der Stimme, was der oö. Abgeordnete Paul Rübig als Beweis für die „Doppelbödigkeit sozialdemokratischer Politik“ wertet: „Sie regen sich über (Ungarns Regierungschef Viktor) Orban auf, aber wenn es in den Reihen der Linken einen gibt, der versagt, dann gibt man ihm Rückendeckung“, so Rübig zum VOLKSBLATT. Europas Linken hat Venezuelas Sozialisten lange bejubelt, obwohl diese das ölreiche Land völlig zugrunde gerichtet haben.

In dem südamerikanischen Staat tobt der Machtkampf unterdessen weiter — und es geht dabei vor allem um die Gunst der mächtigen Militärs. Er habe sich bereits heimlich mit Vertretern der Streit- und Sicherheitskräfte getroffen, schrieb Guaido gestern in einem Gastbeitrag für die New York Times. „Die Unzufriedenheit der Streitkräfte wird irgendwann vollkommen sein.“

Bisher stehen die Generäle noch zu Maduro. Hochrangige Militärs sitzen auf wichtigen Posten in der Erdölwirtschaft, kontrollieren den Import von Lebensmitteln und leiten Banken und Bergbauunternehmen. Zudem sollen einige auch in kriminelle Geschäfte verwickelt sein. Sie haben wenig Interesse an einem Regierungswechsel.

Holten die Russen Gold?

Ein russischer Passagierjet, der dieser Tage nach Venezuela und zurück geflogen ist, sorgt unterdessen für wilde Spekulationen. Die Opposition vermutet, dass damit Gold außer Landes geschafft wurde.