Venezuela: Guaido lehnt Dialog mit „Diktator“ ab

Im Machtkampf zwischen der Regierung des sozialistischen Staatschefs Nicolas Maduro und seinem Herausforderer Juan Guaido in Venezuela sucht der Oppositionsführer nicht das Gespräch mit dem Regime. „Die Krise in Venezuela ist mit einem Dialog nicht zu lösen“, sagte der selbst ernannte Interimspräsident. „Maduro ist ein Diktator, wenn er von Dialog spricht, will er nur Zeit gewinnen“, so der 35-Jährige.

Guaido hat sich bei der Suche nach internationalem Rückhalt auch an Maduros Unterstützer gewandt: „China und Russland kommt ein Regierungswechsel in diesem Land ohne Zweifel ebenfalls zugute.“ Aus Moskau kam aber umgehend eine Abfuhr: „Er ist nicht das Staatsoberhaupt. Wir erkennen seinen Status nicht an“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag.

Das Wochenende wird auch aus europäischer Sicht spannend: Mehrere europäische Staaten wollen Guaido als Interimsstaatschef anerkennen, falls Maduro bis zum Sonntag kein freie und faire Präsidentenwahl ausruft. Das ist freilich nicht in Sicht. Maduro hat das Ultimatum zurückgewiesen und vertraut auf seine Schutzmächte und das Militär.