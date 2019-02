Venezuela: Kurz schaltet sich telefonisch in Machtkampf ein

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Sonntag an die Seite jener sieben EU-Länder gestellt, die von Venezuelas sozialistischem Machthaber Nicolas Maduro ultimativ Neuwahlen fordern: Er telefonierte mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido und sicherte dem 35-Jährigen seine „volle Unterstützung“ in dem Bemühen zu, „rasche, freie und faire Präsidentschaftswahlen“ zu organisieren. Es gehe darum, die Demokratie in Venezuela wiederherzustellen.

Am Sonntag lief ein Ultimatum von sieben EU-Staaten an Maduro ab. Ruft dieser keine freie und faire Präsidentenwahl aus, wollen Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, die Niederlande und Belgien seinen Rivalen als legitimen Übergangsstaatschef anerkennen.

Das ist auch die Position von Kurz: Sollte das Ultimatum ablaufen, werde man Guaido als legitimen Übergangspräsidenten betrachten, teilte das Kanzleramt gestern mit.

Kurz vertritt damit eine klarere Position als Außenministerin Karin Kneissl (parteilos), die der Frage nach einer Anerkennung Guaidos vorige Wiche immer mit dem Hinweis ausgewichen war, Österreich anerkenne nur Staaten, nicht Regierungen.

Die Frage Guaidos Anerkennung wird wohl schon heute zu beantworten sein, da Maduro nur vorgezogene Parlaments-, nicht aber Präsidentenwahlen anbot.

Entscheidend wird aber das Militär sein: Ein Zwei-Sterne-General hat sich am Samstag auf Guaidos Seite geschlagen. Noch steht das Militär aber mehrheitlich zu Maduro.