Venezuelas Armee blockiert Hungerhilfe

In Venezuela trägt der sozialistische Machthaber Nicolas Maduro den Machtkampf nun auf dem Rücken der Ärmsten aus: Der inzwischen von vielen Staaten als Interimspräsident anerkannte Oppositionsführer Juan Guaido hat humanitäre Hilfe für die hungernde Bevölkerung organisiert, doch venezolanische Soldaten haben gestern einen Grenzübergang zu Kolumbien blockiert. Mit über die Straße gestellten Tanklastwagen und riesigen Containern wird verhindert, dass die hinter der Grenze wartenden Hilfslieferungen ins Land kommen können. Guaido rief die Soldaten auf, die Lieferungen ins Land zu lassen.

Maduro bezeichnete die geplanten Lieferungen als Vorwand, um den Boden für eine von den USA angeführte Militärinvasion zu bereiten.

300.000 Hungernde

In Venezuela herrscht als Folge der politischen und wirtschaftlichen Krise extremer Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Nach Angaben Guaidos sind bis zu 300.000 Menschen in dem Land vom Tod bedroht. Die Opposition warnte die Armee davor, eine „rote Linie“ zu überschreiten, wenn sie die Lieferung von Medikamenten und Essen verhindere.

Maduro war bei der Präsidentenwahl 2018 im Amt bestätigt worden, die Abstimmung wurde jedoch von massiven Fälschungsvorwürfen überschattet. Guaido erklärte sich daher im Jänner selbst zum Übergangspräsidenten.

Inzwischen haben sich schon mehr als 40 Länder hinter Guaido gestellt. Am Montag hatten mehrere EU-Staaten Maduro die Legitimität abgesprochen, nachdem dieser ein Ultimatum zu neuen Präsidentschaftswahlen hatte verstreichen lassen. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz stellte sich hinter Guaido und hat den 35-Jährigen als legitimen Übergangspräsidenten Venezuelas anerkannt. Maduro erfreut sich noch der UNterstützung Russlands, Chinas und der Türkei.