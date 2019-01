Qualifikation der Skispringer in Bischofshofen abgesagt

Starker Schneefall hat am Samstag in Bischofshofen die Absage des Trainings und der Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee erzwungen. Die Veranstalter waren seit dem frühen Morgen mit mehr als 100 Mann im Einsatz, mussten aber vor den Schneemassen kapitulieren. Die Qualifikation soll laut Jury-Entscheidung nun vor dem Bewerb am Sonntag in Szene gehen.

Das neue Programm sieht für Sonntag einen Trainingssprung (13.30 Uhr) sowie anschließend die Qualifikation (14.30) und den Weltcup-Bewerb (wie geplant um 17.00 Uhr, aber ohne k.o.-Modus im ersten Durchgang) vor.