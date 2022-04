Kommentar zur Verantwortung der Politik.

Egal, was es gibt: Es ist immer alles zu wenig. Teuerungausgleich, Energiekostenausgleich, Studienbeihilfe, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und diverse andere Sozialleistungen und Transfers — egal, wohin man schaut, wird nach Ansicht von all jenen, die nicht in Regierungsverantwortung stehen, zu wenig gegeben.

Was geflissentlich übersehen wird: Im Wesentlichen wird gegeben, was die Steuerzahler treuhändig den Budgetverwaltern überantworten.

Und was daher auch geflissentlich verschwiegen wird: Woher die Zusatzkohle kommen soll, um etwa Studenten ein „sorgenfreies“ (O-Ton VSStÖ) Studieren zu ermöglichen.

Sorgenfreiheit auf Pump ist purer Egoismus und Zukunftsvergessenheit, denn am Ende des Tages blecht jemand für eine staatliche Schuldenpolitik, der mit den gebetsmühlenartigen Forderungen nach warmem Geldregen für alle so beharrlich das Wort geredet wird.

Kanzler Karl Nehammer hat die Gretchenfrage in Sachen staatlicher Hilfen im VOLKSBLATT-Interview so beantwortet: „Es geht darum, dass der soziale Wohlfahrtsstaat in Österreich nicht kippt.“ Den Schuldenrucksack wie die heiße Kartoffel weiterzureichen, gefährdet diesen Wohlfahrtsstaat, weil das auf Dauer nicht funktioniert. Das einzusehen, nennt man politische Verantwortung.