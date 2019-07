Verbale Irrfahrt im Kreisverkehr

Ziemlich in die Nessel gesetzt hat sich SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner bei einem ORF-Interview. Als Begründung, warum es zwar auf Bundesebene keine Koalition mit der FPÖ geben könne, auf regionaler Ebene dies aber schon möglich sei, sagte Rendi-Wagner: Auf der Bundesebene gebe es „schwerwiegende politische Bereiche zu beschließen“, während es auf der Landes- oder Bezirksebene „ganz andere Themen“ seien — um dann, in dieser Reihenfolge, Kreisverkehre, Pflegeheime oder Schulen zu nennen. „Man muss den Unterschied verstehen“, fügte sie noch an.

Doch das mit dem Verstehen hielt sich gestern in engen Grenzen, jedenfalls bei etlichen ÖVP-Politikern. „1,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind von der Pflege betroffen und Pamela Rendi-Wagner fällt nichts Besseres ein, als Pflegeheime als unwichtige Dinge in Zuständigkeit der Gemeinden darzustellen“, empörte sich ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Das sei eine „unglaubliche Geringschätzung der Pflege und der damit verbundenen Aufgaben in den Gemeinden“, so der ÖVP-Klubchef. Und Wöginger weiter: „Die Aussagen sind ein Schlag ins Gesicht eines jeden Bürgermeisters und Gemeinderats sowie aller ehrenamtlicher Mitarbeiter und den Pflegekräften, die vor Ort versuchen, die Menschen bestmöglich zu betreuen.“

Kirchmayr ist „schockiert“

Wörtlich „schockiert“ zeigte sich OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr von Rendi-Wagners Aussagen. „Auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene werden für die Menschen wichtige Maßnahmen beschlossen“, so Kirchmayr, dort werde „gute Arbeit geleistet, die Wertschätzung verdient“. Land und Gemeinden seien „von Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen bis hin zum Krabbelstubenbau zuständig“, so die OÖVP-Klubobfrau, um dann in Richtung Rendi-Wagner nachdrücklich zu deponieren: „Einen respektvolleren Umgang mit den Menschen und ihren gewählten Vertretern in den Bundesländern hätte ich mir von einer SPÖ-Spitzenkandidatin schon erwartet“.

„Deutliche Geringschätzung“

Unmissverständliches Kopfschütteln über Rendi-Wagners „deutliche Geringschätzung der Landes- und Kommunalpolitik“ kam aus der Steiermark. „Frau Rendi-Wagner spricht in ihrem Wahlkampf gerne über die Pflege. Gleichzeitig ist ihr offenbar nicht bewusst, welch großen Anteil die Länder und Gemeinden am Funktionieren einer qualitätsvollen Pflegeversorgung haben“, stellte Gesundheits- und Pflegelandesrat Christopher Drexler klar. Für ihn zeigen die Aussagen, dass die SPÖ-Spitzenrepräsentanten „in ihrer politischen Gedankenwelt offenbar nur in der Bundeshauptstadt Wien zuhause sind“.

Der dortige ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch wollte in einer Aussendung von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig wissen, was er dazu sage, dass Rendi-Wagner die Landespolitik als Beiwagerl zur Bundespolitik bewerte, das sich in erster Linie um Kreisverkehre kümmere.

„Lupenreine Denke und Haltung einer Wiener Zentralistin, die nur selten mit den Bürgern und Gemeinden in den Ländern in Kontakt tritt“, ortete der Tiroler ÖVP-Vizebklubchef Hermann Kuenz.