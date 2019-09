Verbot für No-Deal-Brexit fix!

Boris Johnson wollte „lieber tot umfallen“ als die EU um eine Verschiebung des Brexit zu bitten. Doch jetzt muss der britische Premier genau das tun, will er kein Gesetzesbrecher werden. Denn das Oberhaus hat am Freitag das zuvor vom Unterhaus beschlossene Gesetz bestätigt, das einen Brexit ohne Abkommen („No Deal“) untersagt und den Regierungschef dazu auffordert, eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist bis Ende Jänner 2020 zu beantragen, falls bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert ist.

Nun muss es nur noch von Queen Elizabeth unterschrieben werden, was aber bloß eine Formsache ist. Johnsons kleiner Triumph, über den er sich gestern während einer Schottland-Reise erfreuen konnte, ist damit auch nichts mehr wert: Ein Gericht in London wies eine Klage gegen die von Johnson verhängte mehrwöchige Zwangspause des Parlaments ab. Der Tory-Chef hat das Parlament ab kommender Woche in den Urlaub geschickt, um zu verhindern, dass es ihm bei der Vorbereitung eines No-Deal-Brexit in die Quere kommen könnte. Genau das ist ihm aber nicht gelungen, wie das im Eilverfahren auch mit Unterstützung von 21 Tory-Rebellen beschlossene Gesetz zeigt.

Johnson will am Montag einen neuen Anlauf nehmen, um eine Neuwahl durchzusetzen. Doch auch da dürfte er sich wieder eine Abfuhr holen. Die Opposition lehnt nämlich Neuwahlen Mitte Oktober ab. Darauf einigten sich Labourchef Jeremy Corbyn und weitere führende Politiker gestern. Sie wollen einer Neuwahl erst zustimmen, wenn ein EU-Austritt ohne Abkommen am 31. Oktober sicher abgewendet ist.

Schottland plant Abspaltungsreferendum

Johnson wurde in Schottland auch mit möglichen verheerenden Konsequenzen des EU-Austrittes für das Königreich konfrontiert. Regionalregierungschefin Nicola Sturgeon bekräftigte ihre Pläne für ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Sie strebe „schon nächstes Jahr“ ein neues Referendum an, so die Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP). 2014 hatten die Schotten noch mit 55 zu 45 Prozent für einen Verbleib bei Großbritannien gestimmt.