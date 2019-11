Verbotenes Pestizid von Monsanto in Hawaii eingesetzt

Der US-Chemiekonzern Monsanto hat eingeräumt, in einer Forschungsanlage im US-Bundesstaat Hawaii ein verbotenes und hochgiftiges Pestizid eingesetzt zu haben. Die Bayer-Tochter bekannte sich am Donnerstag vor einem Gericht in Honolulu schuldig. Zudem wurden Mitarbeiter des Konzerns eine Woche nach dem Besprühen angewiesen, auf die Felder zu gehen, obwohl es eine Frist von 31 Tagen gegeben hätte.

Demnach ließ der Konzern 2014 in der Anlage auf der Insel Maui Mais-Saatgut und andere Pflanzen mit dem Pestizid Penncap-M besprühen, obwohl das Mittel ein Jahr zuvor verboten worden war. Monsanto hat sich bereit erklärt, eine Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen Dollar (neun Mio. Euro) zu zahlen. “Das rechtswidrige Verhalten in diesem Fall stellte eine Bedrohung für die Umwelt, die umliegenden Gemeinden und die Monsanto-Arbeiter dar”, sagte der für den Fall zuständige kalifornische Staatsanwalt Nick Hanna.

Die Bayer-Tochter Monsanto steht im Zentrum zahlreicher Gerichtsverfahren in den USA, in denen die Kläger Glyphosat-haltige Mittel für ihre Krebserkrankungen verantwortlich machen.