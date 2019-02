Verbündete gegen „Hass im Netz“

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer will die Bundesländer zu Verbündeten im Kampf gegen „Hass im Netz“ machen und denkt dabei an eine akkordierten Novellierung des Verwaltungsstrafrechtes — Gesetzgebung und Vollziehung sind Landessache — zur Verfolgung des Tatbestandes „Ehrenkränkung“. Um ein möglichst einheitliches Vorgehen der Bundesländer sicherzustellen, seien rasche Gespräche notwendig.

„Beim Vorgehen gegen diese Täter muss klar sein: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wir wollen den Opfern mehr Rechte einräumen“, so Stelzer, der darauf verwies, dass Ehrenkränkung in den Bundesländern teils unterschiedlich geregelt sei, ebenso die Höhe der Strafen. In manchen Bundesländern existiere der Straftatbestand überhaupt nicht.

„Gerade im digitalen Zeitalter und bei dieser Thematik muss es egal sein, wo der Täter mit seiner IP-Adresse sitzt und jemanden belästigt. Über die Strafe kann nicht entscheiden, in welchem Bundesland man sitzt, das Internet kennt keine Grenzen“, betont Stelzer.

Arbeit mit Experten

Vorab soll es eine gemeinsame Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf Expertenebene geben, die unter Einbeziehung der Wissenschaft die Grundlagen für ein abgestimmtes, wirkungsvolles Gesamtsystem in Bundes- und Landesgesetzen erarbeitet. Den Opfern von Belästigungen und Hass im Netz sollen auf diesem Weg bald Rechtsbehelfe zustehen, um gegen Täter wirksam vorgehen zu können. Ergebnisse soll es noch vor dem Sommer geben.

Eine Änderung der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung im Kernbereich der bestehenden Ehrenkränkungsregelungen zu Lasten der Länder wird aus derzeitiger Sicht von LH Stelzer aber abgelehnt: „Ich bin überzeugt, dass wir Länder uns auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen können.“