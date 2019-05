Blaue Ibiza-Party schlägt Wellen

Illegales Video bringt FPÖ-Chef Strache und Klubchef Gudenus in Erklärungszwang

Die Optik dessen, was gestern Abend medial aus Deutschland über die FPÖ hereingeschwappt ist, ist fatal — die Blauen indes sehen sich laut Generalsekretär Christian Hafenecker „an die sattsam bekannten schmutzigen Silberstein-Methoden aus dem Nationalratswahlkampf 2017 mit dem Versuch eines politischen Auftrags-Attentats“ konfrontiert.

Auslöser einer in ihrem Ausmaß vorerst nicht absehbaren Polit-Affäre ist ein vom Wochenmagazin „Spiegel“ und der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) veröffentlichtes Video aus dem Jahr 2017. Es zeigt FPÖ-Parteiobmann Heinz-Christian Strache und den nunmehrigen geschäftsführenden Klubobmann Johann Gudenus auf Ibiza im Gespräch mit einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen darüber, wie sie verdeckte Parteispenden an die FPÖ schleusen könnte. Aufgenommen wurde das Video heimlich, dem Bericht der deutschen Medien zufolge war die Frau ein Lockvogel.

Das VOLKSBLATT gibt aus rechtlichen Gründen nicht alle Details aus dem Video wieder. Im Wesentlichen geht es um Überlegungen, Großspenden an üblichen Kontrollen vorbei — etwa dem Rechnungshof — zu lukrieren, auch um medialen Einfluss über eine auflagenstarke Zeitung wurde dem Video zufolge gesprochen. Des weiteren war auch die Rede davon, wie staatliche Aufträge künftig vergeben werden könnten.





Während die Opposition vom Rücktritt Straches bis zu Neuwahlen alle Forderungen in die Polit-Schlacht warf, gab sich die ÖVP abwartend. Ein Sprecher von Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte auf APA-Anfrage eine Stellungnahme für Samstag an.Der Rechnungshof (RH) fordert nach der Veröffentlichung des Videos durch deutsche Medien Aufklärung. „Der Rechnungshof sieht sich veranlasst, von der FPÖ Aufklärung zu verlangen“, twitterte RH-Sprecher Christian Neuwirth am Freitagabend.FPÖ-Generalsekretär Hafenecker stellte in einer Aussendung die Frage, wer durch die Veröffentlichung eine Woche vor der EU-Wahl Nutzen ziehe. Derzeit prüften Rechtsanwälte der FPÖ das der Partei zugängliche Material.

„Da das Video ganz offensichtlich illegal aufgenommen wurden, bereiten wir auch entsprechende Rechtsschritte vor“, so Hafenecker. Er betonte, dass sowohl Parteichef Strache als auch die FPÖ „niemals irgendwelche Vorteile von diesen Personen erhalten oder selbigen gewährt“ hätten.

Gegenüber Spiegel und SZ räumten Strache und Gudenus die Zusammenkunft in der Villa auf Ibiza ein. Es sei ein „rein privates Treffen“ in „lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre“ gewesen. „Auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung wurde von mir in diesem Gespräch bei allen Themen mehrmals hingewiesen“, ließ Strache wissen.

Küssels Andeutungen

Ungemach baute sich für Strache auch von anderer Seite auf. Der kürzlich aus der Haft entlassene Rechtsextreme Gottfried Küssel sorgt nämlich mit Aussagen über die Vergangenheit des Vizekanzlers in rechtsradikalen Kreisen für Aufsehen. In einem rechtsextremen deutschen Magazin deutet Küssel an, belastende Informationen über den FPÖ-Chef zu haben. Strache habe „nie unsere Blutgruppe gehabt, aber im stillen Kämmerlein hat er den großen Nationalsozialisten gespielt.

Da gab es einige lustige Auftritte, über die will ich jetzt aber nicht reden, vielleicht brauchen wir das nochmal“, wird Küssel zitiert. Strache selbst bzw. sein Sprecher wollten die Aussagen Küssels nicht kommentieren. Die Opposition fordert Strache auf, Küssel zu klagen und droht mit einer Nationalrats-Sondersitzung.