„Verein wird noch Jahre profitieren“

Von Christoph Gaigg

Der Schock beim SK Vorwärts Steyr saß auch am Tag nach dem Rücktritt des gesamten Trainerteams rund um Chefcoach Gerald Scheiblehner tief (wir berichteten). Zumindest ein Interimstrainer war mit dem bisherigen Juniors-Betreuer Adnan Kaltak gefunden, er wird am Sonntag (10.30) gegen Innsbruck II auf der Bank sitzen. Die Stimmung vor der 100-Jahr-Feier im Rahmen der Matinee ist aber schwer getrübt.

„Es war ein Schock für uns alle“, schilderte Kapitän Reinhard Großalber, dessen Bruder Philip ja als Tormanntrainer ebenfalls zurückgetreten war. Das Verhältnis zur Mannschaft sei auf jeden Fall voll intakt gewesen. „Das Trainerteam hat unglaublich gute Arbeit geleistet. Dafür, dass wir mit dieser Mannschaft in dieser Liga halbwegs in Schlagdistanz liegen, müssen wir einfach Danke sagen“, betonte Großalber. Dass der Verein mittlerweile auf gesunden Beinen steht, ist für den langjährigen Goalie auch ein Verdienst Scheiblehners: „Er hat immer so gearbeitet, dass es sinnvoll und nachhaltig ist. Davon wird der Verein noch Jahre profitieren.“

An den Klassenerhalt glaubt Großalber trotz fünf Punkten Rückstand weiter. „Wir müssen hoffen, dass eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität rauskommt und bei Spielern der Knopf aufgeht, die schon selbst verzweifelt sind.“

Im Titelkampf darf sich die SV Ried am Freitag (19.10) gegen den FAC keinen Ausrutscher erlauben. Bei BW Linz ist Ex-Rapid-Trainer Goran Djuricin im Gespräch.