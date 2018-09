Verfassungsschützer Maaßen „wegbefördert“

Nach seinen umstrittenen Aussagen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz muss der Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen (55), seinen Posten räumen. Das teilte die Regierung am Dienstag nach einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und SPD-Chefin Andrea Nahles mit. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Maaßen wird unterdessen als Staatssekretär ins Innenministerium Seehofers wechseln, der seine Wertschätzung für Maaßen betonte. Dies bedeutet einen Wechsel in eine höhere Besoldungsgruppe und damit eine Art Beförderung. Auslöser der Affäre war eine Äußerung Maaßens, wonach keine „belastbaren Informationen“ über Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz vorliegen würden.