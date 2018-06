Verfolgung mit 120 km/h durch Wien

Burschen legten BMW aufs Dach – Keiner will gefahren sein – 100.000 € Schaden

WIEN — Eine Verfolgungsjagd mit bis zu 120 km/h lieferten sich in der Nacht auf Freitag ein 18- und ein 17-Jähriger mit der Polizei in Wien-Liesing. Die Beamten wurden auf das Duo gegen 2.15 Uhr aufmerksam, als es mit ihrem BMW eine Ampel bei Rot überfuhr. Versuche, den Wagen zu stoppen, scheiterten. Die beiden brausten davon und beschleunigten. Nach eineinhalb Minuten endete die Fahrt fatal: Auf der Anton-Baumgartner-Straße verlor der Lenker die Kontrolle über das Auto, das gegen fünf parkende Pkw prallte und sich überschlug. Der BMW kam schließlich am Gehsteig auf dem Dach zu liegen. Beide Insassen versuchten zu Fuß, die Flucht fortzusetzen, wurden aber nach kurzer Zeit erwischt.

Die Uniformierten fanden im Wagen vier gestohlene Kennzeichen und eine Gaspistole. Der 18- und der 17-Jährige wurden unter polizeilicher Aufsicht in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. „Beide sagen, sie sind nicht gefahren“, schilderte Polizeisprecher Harald Sörös die einzige Aussage des Duos. Alkohol- und Drogentests wurden erst im Spital vorgenommen. Der Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro.