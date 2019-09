Steinmeier bat bei Weltkriegsgedenken in Warschau um Vergebung

An die Verbrechen Nazi-Deutschlands hat gestern der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der polnischen Hauptstadt Warschau erinnert. Dort fand die Gedenkfeier zum Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren statt. Am 1. September 1939 hatte Deutschland Polen überfallen.

Der polnische Präsident Andrzej Duda empfing auf dem Pilsudski-Platz Staatsgäste aus mehr als 30 Ländern, unter ihnen auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Vizepräsident Mike Pence. Österreich war durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vertreten.

„Ich verneige mich in Trauer vor dem Leid der Opfer. Ich bitte um Vergebung für Deutschlands historische Schuld. Ich bekenne mich zu unserer bleibenden Verantwortung“, sagte Steinmeier: „Wir vergessen die Wunden nicht, die Deutsche Polen zugefügt haben.“

Sobotka traf unterdessen mit polnischen Überlebenden zusammen, die in den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen gefangen waren. Das Gedenken sei „wichtiges Zeichen unseres gemeinsamen Bekenntnisses zu Demokratie, Freiheit und Frieden in Europa und darüber hinaus“, sagte er. Und Gedenken bedeute, „den Überlebenden zuzuhören, die von dem Leid berichten, das ihnen angetan wurde“.

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief in einer Aussendung zum Einsatz für eine friedliche Zukunft auf und würdigte das gemeinsame Europa als „einzigartiges Friedensprojekt“.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein erklärte, der Gedenktag mahne zur Erinnerung, „wohin Totalitarismus, Fremdenhass und Verblendung führen können“. Es gebe eine „immerwährende Verpflichtung, die demokratischen Errungenschaften zu hüten, als Gesellschaft das Miteinander stets vor das Trennende zu stellen und den Zusammenhalt in einem geeinten Europa zu stärken“.