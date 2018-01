Vergessene Herdplatte führte zu Wohnhausbrand

56-jährige Hausbewohnerin erlitt leichte Rauchgasvergiftung - In Laakirchen entzündete sich ein Hackschnitzellager

ALTHEIM/LAAKIRCHEN — Eine nicht ausgeschaltete Herdplatte hat am Samstagvormittag in Altheim im Bezirk Braunau zum Brand eines Wohnhauses geführt. Die 56-jährige Hausbewohnerin erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung, teilte die Polizei mit. Weil sich die Flammen in dem Haus rasch ausgebreitet hatten, musste die Feuerwehr die hölzerne Dachkonstruktion zur Brandbekämpfung öffnen.

In dem eng verbauten Gebiet wurden durch das Feuer unmittelbar angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesamtschadenssumme steht noch nicht fest.

In Laakirchen im Bezirk Gmunden wurde am frühen Nachmittag die Feuerwehr gerufen. Im Wirtschaftstrakt eines Bauernhofs hatte sich ein Hackschnitzellager entzündet. Der Brand wurde vom Hofbesitzer bemerkt. Die Feuerwehren von Laakirchen, Diethamming, Rahstorf und Oberweis konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf den Dachstuhl des Lagers und den Wohnbereich verhindern. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.