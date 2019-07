Vergessenes und Modernes

Von Eva Hammer

Was bei den Donaufestwochen zur Aufführung kommt, steht in den Ur-Statuten: „…zu Unrecht vergessene kammermusikalische Werke und Singspiele, deren Qualität die erneute Beschäftigung mit ihnen rechtfertigt“. Dieses Jahr erweitern Kontrapunkte aus der Moderne das Programm. Am Freitag eröffnete Landeshauptmann Thomas Stelzer in Grein die 25. Auflage der Festwochen auf Schloss Greinburg. Das engagierte Team um Intendantin Michi Gaigg nannte der LH „Pioniere unter den 60 Festivals des Landes“. Das einzige Festival, das eine eigene Oper produziert, präsentiert heuer Haydns Oper „L’incontro improvviso“ mit Gaiggs L’Orfeo Barockorchester.

Die Festrednerin, Schriftstellerin Margit Schreiner, spannte einen autobiografischen Bogen von völligem Unverständnis für Musik bis zur Erkenntnis des Göttlichen in den Klängen und dem Schluss, dass die Entstehung allen Seins nicht dem Urknall, sondern einem Urklang folge. Dieser Theorie war man auch nach dem anschließenden Konzert des Collegium Marianum geneigt, zu folgen. Das Programm „Boemo Virtuoso“ war dem Prager Morzin-Orchester und der barocken Lebensfreude höfischer Feste in Prag gewidmet.

Harmonisch und leicht flogenn die Themen von Violine zu Violine, zur Traversflöte, zum Cello und verfolgten sich in den Fugen. Flinke Finger interpretierten schnelle Läufe, mit Gefühl musizierten die sieben Prager in den langsamen Sätzen. Den Werken wenig bekannter Komponisten wie Johann Georg Orschler oder Johann Friedrich Fasch folgte das Konzert für Flöte in g-Moll „La Notte“ von Vivaldi. Auf Weltklasseniveau vorgetragener Hochgenuss!

