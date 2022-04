Vergleich im Zivilverfahren von Ärzten gegen MFG-Politikerin

In einem zivilrechtlichen Verfahren am Landesgericht Ried gegen die Innviertler MFG-Politikerin Petra Saleh-Agha, die auf Facebook unter einem Foto von Spitalsmitarbeitern „Schämt euch !!!!!! alles Verbrecher“ kommentiert hat, ist es am Freitag zu einem Vergleich mit den 14 klagenden Ärzten gekommen.

Die Kommunalpolitikerin muss 2000 Euro dafür bezahlen, dass die oö. Ärztekammer das medienrechtliche Verfahren nicht weiter verfolgt. „Wir haben einem Vergleich zugestimmt, um die Frau finanziell nicht noch mehr zu schädigen“, sagte Kammerpräsident Peter Niedermoser.

Saleh-Agha muss zudem 7372 Euro Verfahrenskosten zahlen. Die Politikerin entschuldigte sich und verpflichtete sich, solche Äußerungen künftig zu unterlassen.

Grund des Kommentars der Impfkritikerin war ein Flashmob, bei dem das Personal von 17 oö. Spitälern Schilder mit Aufrufen zur Corona-Impfung präsentiert hatte. Die Politikerin hatte nach dem Vorfall am 21. Oktober 2021 ihre Aussage rund zwei Wochen später widerrufen, dennoch folgte das gerichtliche Nachspiel.

Die Mediziner spenden die 2000 Euro der Volkshilfe, die mit der Ärztekammer bei der Betreuung ukrainischer Flüchtlinge gut zusammenarbeitet.