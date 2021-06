Kommentar über Impf-Fortschritte.

Wer – möglicherweise beim Stöbern in sozialen Online-Netzwerken – den Eindruck gewinnen könnte, dass Corona-Impfungen doch nicht das Gelbe vom Ei wären, dem sei ein Gedankenexperiment empfohlen.

Morgen treten ja mit der EU-weiten Gültigkeit des „Grünen Passes“ eine Reihe von Reiseerleichterungen in Kraft. Familienurlaube im In- und Ausland sind damit ohne großen Aufwand wieder möglich. Und jetzt möge man – schließlich geht es ja um ein Gedankenexperiment – an die Situation vor genau einem Jahr denken.

Zig-tausende Urlaubsreisen wurden storniert, Reisebüros mussten ihre Pforten schließen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten sich um ihre Arbeitsplätze.

Wie wohltuend anders stellt sich die Situation heute dar, zumindest in jenen Ländern, in denen die Impfkampagnen rasch voranschreiten.

Trotz gefährlicherer Corona-Varianten sind wir der heiß ersehnten Normalität mit Riesenschritten nähergekommen. Selbst Fußball-EM-Spiele mit Zusehern sind möglich! Und morgen fällt in Österreich in den meisten Bereichen die Maskenpflicht.

Beharrlichkeit und Disziplin beim Einhalten der Corona-Regeln haben sich bezahlt gemacht. Und die Impfungen sind die stärkste Waffe gegen die Pandemie. Der (Jahres-)Vergleich macht sicher.