Vergne gewann turbulentes Formel-E-Rennen in Sanya

Jean-Eric Vergne, der Gesamtsieger der Vorsaison, ist im sechsten Saisonlauf der Formel E am Samstag zum sechsten unterschiedlichen Sieger avanciert. Im turbulenten und zwischenzeitlich mit Roter Flagge unterbrochenen Premierenrennen von Sanya (China) gewann der Franzose vor dem Briten Oliver Rowland und dem Portugiesen Antonio Felix Da Costa, der auch die Gesamtführung übernahm.

Mehrere Fahrer beendeten das Rennen nicht. So musste der bisherige Gesamtleader Sam Bird bereits in der ersten Runde nach einer Kollision mit Stoffel Vandoorne die Segel streichen. Nelson Piquet Jr. steuerte seinen Wagen in eine Mauer. Das nächste Rennen findet am 13. April in Rom statt.