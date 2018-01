Vergoldete Präsidentschaft

Von Manfred Maurer

Donald Trump wird am Samstag eine großartige Bilanz seiner einjährigen Amtszeit ziehen. In politischer Hinsicht wird der US-Präsident dafür viel Widerspruch ernten. Unbestritten großartig ist dagegen die Bilanz, die Trump nicht hinausposaunen wird: Diese Präsidentschaft ist eine Goldgrube — für den Präsidenten.

Geschäftsmodell Potus boomt

Das Geschäftsmodell Potus (President of the United States) boomt. Denn Trump weiß seine Möglichkeiten zu nützen. Auf Booking.com etwa schwärmt ein Australier nach der Nacht in einem Trump-Hotel nicht nur vom „außergewöhnlichen Service“, sondern auch von einem „Extrabonus, als Potus und Fotus (die First Lady) vor mir und meiner Frau standen“.

Die Chance, dem Präsidenten in einem seiner Hotels über den Weg zu laufen, ist durchaus gegeben. Den Trump taucht oft dort auf. Ein Drittel seiner Amtszeit verbrachte er in einem seiner Häuser.

Nicht nur bei Touristen, die zum Potus-Schauen kommen, sind die Hotels des Trump-Konzerns gefragt, auch Geschäftsleute, Politiker und Lobbyisten, die die Nähe des Präsidenten suchen, sind mit einer entsprechenden Buchung gut beraten.

Die Organisaiton Public Citizen listet in einem dem Volksblatt vorliegenden Bericht penibel 64 ausländische Regierungen, Interesssensvertreter, Politiker und sogar Wohltätigkeitsorganisationen auf, die im vergangenen Jahr in Trump-Hotels abgestiegen sind.

Heißester Tipp für alle, die mehr wollen, als bloß eine luxuriöse Nächtigung, ist das Trump International Hotel in Washington. Hier im Trump-Tower, wenige Autominuten vom Weißen Haus entfernt, hält der Präsident selbst gelegentlich Hof. Zumindest aber trifft man in dieser Dependance des Weißen Hauses wichtige Leute mit einem guten Draht zum Präsidenten. Das hat natürlich seinen Preis. Das billigste Zimmer kostet rund 500 Euro die Nacht ohne Frühstück. Die Preise wurden mit Amtsantritt des 45. US-Präsidenten um 60 Prozent angehoben.

Äußerst lukrativ ist auch der Golfclub Mar-a-Lago in Florida, der die Aufnahmegebühr vor einem Jahr auf 200.000 Dollar verdoppelt hat. Nach den letzten Zahlen vom Juni warf das „Winter White Haus“, wie der Club auch genannt wird, bis dahin mehr als 30 Millionen Dollar ab.

Das sind freilich peanuts im Vergleich zum Gesamtertrag. Private Citizen kommt auf umgerechnet 2,1 Milliarden Euro Einkünfte der Trump Organization.

Kritiker werden nicht müde, auf Interessenkonflikte hinzuweisen. „Nie zuvor besaß der Präsident ein internationales Immobilienimperium, das tief mit ausländischen Regierungen verwickelt ist“, beklagt Privat Citizen. David Cay Johnston, Autor des Trump-Buches „Es ist noch schlimmer, als Sie denken“, sieht sogar eine Gesetzeswidrigkeit: Denn wenn Trump in seinen Hotels absteigt, wohnt dort auch seine Entourage — auf Staatskosten. Die Verfassung verbietet aber abgesehen vom Gehalt Zuwendungen an den Präsidenten.

Solche Kritik perlt am Potus ab. Er hat zwar die Leitung der Trump Organization, der neben vielen Luxusimmobilien 15 Hotels und 17 Golfplätze gehören, an seine Söhne übertragen, doch Eigentümer blieb Donald Trump, der als erster Präsident auch konsequent eine Offenlegung seiner Vermögensverhältnisse verweigert.