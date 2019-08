Verhaltensstörungen bei Pferden

Leider sieht man immer wieder Pferde, die stereotypes Verhalten wie z. B. Koppen, mit den Schneidezähnen auf Barren wetzen, in der Box herumlaufen, gegen die Boxenwände schlagen oder mit leicht gespreizten Vorderbeinen hin- und herpendeln, zeigen. Sich stetig wiederholende Verhaltensabläufe von Tieren, die üblicherweise im Normalverhalten in dieser Intensität oder in diesem Zusammenhang nicht vorkommen, nennt man Verhaltensstörungen.

Verschiedene internationale Untersuchungen beschrieben, dass bis zu 15 Prozent der untersuchten Pferde Verhaltensstörungen aufwiesen. Diese sind leider in den meisten Fällen nicht völlig heilbar, heißt, auch bei Optimierung der Haltungsbedingungen zeigen die Pferde weiterhin stereotypes Verhalten. Nichtsdestotrotz wird durch die Verbesserung der Haltung natürlich das Wohlbefinden der Tiere gefördert.

Die Entwicklung und Ursachen für das Auftreten von Verhaltensstörungen sind noch nicht restlos geklärt. Als wesentliche Ursache für das Auftreten gelten nicht adäquate Haltungsbedingungen sowie chronischer Stress. Grundsätzlich kann man sagen, dass, je besser die Ansprüche des arttypischen Verhaltens der Pferde erfüllt werden, desto geringer ist das Risiko für das Auftreten von Verhaltensstörungen.

Sozialkontakt wichtig

In der freien Wildbahn verbringen Pferde einen wesentlichen Teil ihrer Tagesaktivität – bis zu 18 Stunden – mit der Futteraufnahme. Dabei legen sie bei der Futteraufnahme und dem Aufsuchen der Wasser- und Liegestellen bis zu 11 Kilometer täglich zurück. Pferde sind ausgesprochen soziale Tiere – die Herde bietet ihnen Schutz. Zur Vermeidung von Verhaltensstörungen erwiesen sich folgende Faktoren in verschiedenen groß angelegten Studien als besonders wichtig: ausreichend freie Bewegungsmöglichkeit und Sozialkontakte mit anderen Pferden, ein ständiger Zugang – oder zumindest über viele Stunden – zu Raufutter sowie genügend positive Umweltreize.