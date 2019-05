Verheißungsvoller Saisonstart

Der warme April und die ausgiebigen Regenfälle der vergangenen Tage haben den 166 oberösterreichischen Gemüsebauern einen verheißungsvollen Saisonstart beschert. Auch wenn die aktuell guten Bedingungen noch kein Garant für eine gute Saison seien, sei der Start vielversprechend sagten Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker und Agrarlandesrat Max Hiegelsberger auf einem Pressegespräch beim Bio-Gemüsehof Wild-Obermayr in Niederneukirchen.

Generell seien zwei Trends bemerkbar. Einerseits steigt der Bio-Anteil seit Jahren kontinuierlich, liegt aktuell bereits bei 27 Prozent der Anbaufläche. Und andererseits wird die Arten- und Sortenvielfalt immer größer. Letzteres wird auch durch den Klimawandel möglich.

So experimentiert Gabriele Wild-Obermayr auch mit Wassermelonen, Jungknoblauch oder Zuckerschoten, Pflanzen die ursprünglich nicht unbedingt auf oberösterreichischen Böden heimisch waren, hier aber mittlerweile auch ganz gut gedeihen können. Oberösterreichs Gemüsebauern haben laut Reisecker und Hiegelsberger auch bei drohender Trockenheit vorgesorgt, so können knapp 80 Prozent der 1555 Hektar Gemüsefläche im Land ob der Enns zur Not bewässert werden.

Beide lobten auch die „Vielfalt der Produktion und der Vermarktungswege“, denn auch im Gemüsebereich nimmt der Ab-Hof-Verkauf beständig zu. Ein weiteres – früheres – Problem scheint für dieses Jahr auch vom Tisch zu sein: die Zahl der Saisonniers. Mit 1092 von der Regierung bewilligten Plätzen seien somit „Erntehelfer in ausreichender Zahl“ prinzipiell für Oberösterreichs Betriebe verfügbar. Allerdings hapert es bei den Nebenkosten für die Bauern, wie Ewald Mayr, Obmann des Verbandes der Obst- und Gemüseproduzenten, vorrechnet: „In Bayern kostet ein Erntehelfer den Landwirt 9,50 Euro in der Stunde, in Österreich sind es 14 Euro. Und dabei verbleiben dem Erntehelfer in Bayern 9,50 Euro, während es in Österreich nur sieben Euro sind. Das ist ein massiver Wettbewerbsnachteil für uns.“ok