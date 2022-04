Verkauf von Extremisten-Büchern ruft Staatsschutz auf den Plan

VOLKSBLATT-Berichte über türkische Buchhandlungen in Wien, die antisemitische, islamistische und teils sogar nazistische Literatur verkaufen, lassen nun den Verfassungsschutz aktiv werden. Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz (LVT) habe Ermittlungen gegen die Buchhandlungen eingeleitet, teilt ein Sprecher des Innenministeriums mit. Von Minister Gerhard Karner (ÖVP) war allerdings vorerst keine Stellungnahme zu erhalten.

Dabei enthalten zahlreiche der angebotenen Bücher schwer antisemitische Texte. Zum Beispiel das von MGV Publications im 16. Bezirk angebotene Buch „Filistin Hakkinda Fetvalar“ (Fatwas über Palästina), in dem der katarische Prediger Yusuf Al-Qaradawi Muslimen die Pflicht auferlegt, gegen Juden in den Dschihad zu ziehen. „Solange ihr nicht mit den Juden Krieg führt, wird der Tag der Auferstehung nicht anbrechen“, zitiert der Chefideologie der Muslimbruderschaft einen Hadith (dem Propheten Mohammed zugeschriebene Aussage, Anm.).

Sowohl MGV als auch die mit zwei Filialen in der Bundeshauptstadt vertretene Aziziye-Buchhandlung verkauft die Autobiografie des in Israel wegen dutzendfachen Mordes zu 5200 (!) Jahren Haft verurteilen Hamas-Bombenbauers Abdullah Ghaleb Barghouti. Bei Aziziye gibt es zudem das Buch „Küresel Musibet Siyonizm“ (Globale Geißel Zionismus). Es wird beworben mit einem Text, in dem es heißt, der Zionismus sehe „keinen Schaden darin, die Welt in Übereinstimmung mit seinen perversen Überzeugungen in ein Meer aus Blut und Tränen zu verwandeln“.

Aziziye fällt nicht zum ersten Mal einschlägig auf: Vor einem Jahr hatte das VOLKSBLATT dort den Islamisten-Katechismus „Ilmihal für Frauen“ entdeckt, der das Töten von Islam-Kritikern propagiert und eine Anleitung zum Schlagen der Ehefrau enthält. Das auch auf Deutsch vertriebene Machwerk eines Istanbuler Verlages verschwand nach dem VOLKSBLATT-Bericht aus dem Angebot. Die oben beschriebenen Bücher sind nach wie vor erhältlich.

Von Manfred Maurer