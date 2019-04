Verkehrsstrafen im Ausland

Eine Autoreise kann sehr teuer werden – dann nämlich, wenn man zu schnell unterwegs ist, während der Fahrt telefoniert, eine rote Ampel überfährt oder falsch parkt. „Vor dem Start in den Urlaub ist es daher ratsam, sich genau über die vor Ort geltenden Verkehrsbestimmungen zu informieren.

Und was in der Heimat tabu ist, sollte es jedenfalls auch im Ausland sein“, empfiehlt ÖAMTC-Juristin Helene Seebacher. Wer etwa den Gurt nicht anlegt, kann in Spanien mit einer Strafe ab 200 Euro rechnen. In Slowenien kostet der fehlende Gurt 120 Euro. Wer während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefoniert, muss mit saftigen Strafen rechnen. So sind in Frankreich mindestens 135 Euro, in Italien 165 Euro und in Spanien mindestens 200 Euro fällig. „Generell drohen drastische Folgen bei Fahrten unter Alkoholeinfluss“, sagt die Juristin.

„Wird man in der Slowakei alkoholisiert von der Polizei angehalten, kann man festgenommen werden – auch ohne einen Unfall verursacht zu haben.“ Generell drohen bei Überschreitung der (meist 0,5) Promillegrenze hohe Strafen – so sind es in Deutschland, Italien und Spanien 500 Euro aufwärts. Auch für Verstöße gegen Tempolimits muss man tief ins Börserl greifen. Überschreitungen von 20 km/h kosten in Italien mindestens 175 Euro (nachts sogar ein Drittel mehr) und in der Schweiz umgerechnet ab 160 Euro.