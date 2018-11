Verkehrsunfall brachte oö. Familie in arge Nöte

Durch einen schweren Unfall der dreifachen Mutter fallen hohe Therapiekosten an — Auch Buben brauchen Hilfe

Der Verkehrsunfall einer dreifachen Mutter hat vor einigen Jahren eine Familie aus dem Linzer Zentralraum in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht, die nach wie vor andauern. Die Frau hatte damals eine Gehirnblutung erlitten und ist seither gesundheitlich sehr beeinträchtigt — sie leidet unter anderem an Migräneattacken, Depressionen und Skoliose. Daher ist es ihr auch nicht möglich, mehr als wenige Stunden in der Woche zu arbeiten. Damit wird das Familieneinkommen hauptsächlich vom Vater aufgebracht.

Nicht nur die Alltagskosten fallen an, die Familie ist auch mit sehr hohen Therapieausgaben — etwa für Physiotherapie — belastet. Dazu kommt die Lernunterstützung der beiden Teenager-Söhne. Diese leiden zudem ebenfalls unter Wirbelsäulenbeschwerden. Ein Bub hat eine Wirbelsäulenverschiebung, sein Bruder kämpft mit ständigen Kopf- und Nackenschmerzen, ihm musste zuletzt sogar ein Blutschwamm entfernt werden.