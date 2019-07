Verlassenes Gebäude

Zerbrochene Scherben am Boden, Schimmel an den Wänden: Der gestrige Stopp der Life Radio Echo-Tour war zwar optisch nicht gerade eine Augenweide, aber dafür akustisch. Denn ganze 3 Sekunden hat es in einem verlassenen Gebäude in Linz nachgehallt, was dem Einsender Dominik 30 Euro und einen Echo Dot verschafft hat. Wenn auch ihr einen Ort kennt, der gut klingt und an dem es ein Echo gibt, dann könnt ihr euch noch den ganzen Sommer auf www.liferadio.at anmelden und möglicherweise bares Geld gewinnen. Das VOLKSBLATT begleitet die Suche nach dem längsten Echo, nachzulesen unter www.volksblatt.at.