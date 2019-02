Vermisste „Glock“: Gericht bestätigt Suspendierung von Polizisten

Von Heinz Wernitznig

SATTELDT/WIEN — Im Fall von zwei verschwundenen Polizei-Dienstwaffen hat jetzt jener Polizist, der eine „Glock“ einem ihm unbekannten Kollegen ausgehändigt haben will, eine juristische Niederlage erlitten. Der nach dem Vorfall am 24. Oktober 2018 von der Landespolizeidirektion OÖ vorläufig suspendierte Beamte vom Posten Sattledt ist mit seiner Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht abgeblitzt. Dieses schreibt in seinem dem VOLKSBLATT vorliegenden Urteil, dass der Polizist damit eine Dienstpflichtverletzung begangen hat, „die ihrer Art nach geeignet ist, bei Belassung des Beamten im Dienst das Ansehen des Amtes oder wesentliche Interessen des Dienstes zu gefährdet.“

Dass Angaben falsch sind, spielt keine Rolle

Dabei spiele es auch keine Rolle, ob die „verborgte“ Waffe zu einem späteren Zeitpunkt aus der Polizeiinspektion gestohlen wird und in weiterer Folge beim Dieb sichergestellt wird. Wie berichtet konnte ein 17-jähriger Türke als Täter ausgeforscht werden. Er war als Reinigungskraft am Posten Sattledt und am Posten Kremsmünster beschäftigt, und hatte dort jeweils eine „Glock“ gestohlen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Linz gegen den 17-Jährigen dauern an.

Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht gegen den Polizisten im laufenden Disziplinarverfahren steht noch aus. Wie berichtet hatte die Vertreterin der Republik die vom Verteidiger des Beamten vorgeschlagene Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro als zu gering abgelehnt. Im schlimmsten Fall droht dem Mann sogar die Entlassung.