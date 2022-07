Hauseinsturz durch Explosion in Deutschland

Nach dem Hauseinsturz nach einer Explosion in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Bergungsaktion begonnen. Es würden nun die Trümmer weggeräumt, um an die zwei Verschütteten zu kommen, zu denen Kontakt bestehe, sagte eine Polizeisprecherin am späten Freitagabend. Derzeit würden drei der acht Bewohner vermisst. Ein Mensch wurde schwer verletzt, drei weitere leicht. Das Mehrfamilienhaus ist komplett eingestürzt.

Auf Bildern war zu sehen, dass von dem eingestürzten Haus nur noch ein Trümmerberg übrig war. „Es ist leider komplett eingestürzt, es steht kein Stein mehr auf dem anderen“, sagte der Sprecher der Feuerwehr Hemer, Andreas Schulte.

Die genaue Ursache der Explosion war nach Angaben der Polizei zunächst unklar, vermutlich sei es aber eine Gasexplosion gewesen. Die umstehenden Häuser würden evakuiert, hieß es von der Polizei. Der Bereich um den Unglücksort sei weiträumig abgesperrt. Nach Schultes Angaben sind in dem Haus sechs Menschen behördlich als Bewohner gemeldet, insgesamt acht würden dort wohnen. Wie viele sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Haus befanden, war aber unklar.

Die Rettungsmaßnahmen gestalteten sich demnach als schwierig, laut Polizei wurde ein Bagger eingesetzt, um die Trümmerteile zu bewegen. Hemer liegt bei Iserlohn im Märkischen Kreis.