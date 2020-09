Vermisster Steirer bei Suchaktion tot aufgefunden

Ein 87 Jahre alter, vermisster Mann ist am Samstag in Passail (Bezirk Weiz) bei einer Suchaktion tot aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtete, war der Mann am Freitag zu einer Wanderung aufgebrochen, seine Familie konnte ihn jedoch bald nicht mehr telefonisch erreichen. Am Freitagabend startete die Suche, die nach erfolglosem Abbruch gegen 4.45 Uhr am Samstag fortgesetzt wurde.

Die Einsatzkräfte fanden den Toten auf der Sommeralm. Die Todesursache dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein. Hinweise auf Fremdverschulden gab es keine. Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam zur Beerdigung frei.