Verrat an Berlusconi oder Neuwahl

In Italien riecht es nach Neuwahlen, da die rechtspoppulistische Lega bislang nicht zum Bruch mit der Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi bereit ist. Genau diesen Verrat am Bündnispartner verlangt die linkspopulistische Fünf Sterne-Bewegung aber von der Lega. Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio plädierte am Montag erneut für eine Regierung mit der Lega, aber unter Ausschluss der Forza. Die einzige Alternative seien Neuwahlen, die seine Bewegung nicht fürchte, sagte Di Maio.

Der 31-jährige erklärte sich bereit, auf seinen Anspruch auf den Premierposten zu verzichten, um eine Regierung mit der Lega aufzubauen. Er sei bereit, mit Lega-Chef Matteo Salvini gemeinsam einen Premier zu suchen. Die neue Regierung solle mit einem Programm aus drei Schwerpunkten entstehen, meinte Di Maio: Die Einführung einer Mindestsicherung und eines Anti-Korruptionsgesetzes sowie die Abschaffung der geltenden Pensionsreform. Sollte die Lega ihre Allianz mit Berlusconi nicht brechen wollen, seien Neuwahlen der einzige Ausweg.

Salvini forderte Staatschef Sergio Mattarella am Montag seinerseits auf, ihm einen Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. Doch auch sein Aussichten auf eine tragfähige Regierung wären nahe Null.

Einig sind sich Lega und Fünf Sterne schon beim möglichen Wahltermin: Beide Gruppierungen sprachen sich am Montag für den 8. Juli aus, sollte es zu keiner Einigung über eine Regierung kommen.