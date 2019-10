Verschiebeunion

„Verschiebung“ hat heuer gute Chancen, Europas Wort oder Unwort des Jahres zu werden. Immer wieder hört man es. Zweimal schon wurde der Brexit verschoben, eine weitere Verschiebung ist nicht ausgeschlossen, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Allein die Information über den Stand der Dinge hat EU-Chefunterhändler Barnier gestern, ja erraten: vom frühen Nachmittag in den Abend verschoben.

Und die neue EU-Kommission liegt auich ganz im europäischen Megatrend: Nein, man fängt nicht wie altmodische Vorgängerkommissionen pünktlich am 1. November an, sondern startet mit einer, ja richtig, Verschiebung. Irgendwann einmal wird’s schon klappen. Denn irgendwann werden sich die drei Staaten, die ungeeignete Kandidaten nach Brüssel geschickt haben, zur Nachnominierung durchgerungen haben. Frankreichs Präsident Macron, welcher auch im Hinblick auf den Start von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien nicht der Lust des Verschiebens entsagen will, wird irgendwann aus dem Schmollwinkel heraus- und eine Frau oder einen Mann für Brüssel finden.

Was für ein Glück, dass auch die Welt rundherum ihrer Krisen, Kriege und Konflikte aus Rücksicht auf die verschiebefreudigen Europäer verschiebt, Oder tut sie das etwa nicht?