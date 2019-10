Verschmäht und doch beliebt

Von Christoph Gaigg

Während in der Liga an den Spieltagen meist nur noch Restkarten zu ergattern sind, werden diesmal auch Kurzentschlossene keine Mühe haben, dem LASK gegen Altach in der Raiffeisen-Arena auf die Beine zu schauen. Selbst bei den erfolgsverwöhnten Linzern scheint ein Achtelfinale im Cup bei wohl frostigen Temperaturen unter der Woche nicht wirklich zu ziehen, am Dienstag waren noch zahlreiche Tickets zu haben.

„Bis zum Finale ist das Interesse leider nicht so groß, keine Ahnung, warum“, rätselte auch Neuzugang Marvin Potzmann. Selbst dessen Ex-Klub, Fanmagnet Rapid, muss sich im Pokal mit deutlich geringerem Zuschauerzuspruch abfinden. 2018 kamen im Viertelfinale gegen Ried etwa nur 7200.

Dreifacher Cupsieger

Während der Cup von so manchem Zuseher eher verschmäht wird, genießt er bei anderen Beteiligten einen hohen Stellenwert. Beim Linzer Coach Valerien Ismael etwa, der 2001 (mit Strasbourg), 2004 (Bremen) und 2006 (Bayern) den Pokal als Spieler gewonnen hat, teils vor gut besuchtem Haus. „Es ist ein besonderer Wettbewerb für mich, ich habe eine spezielle Beziehung dazu. Ein Cupspiel ist immer etwas Besonderes, weil es auch der kürzeste Weg ins internationale Geschäft ist“, so der Franzose.

Dementsprechend wollen die Linzer ihren jüngsten Liga-Sieg gegen Altach (1:0) wiederholen und ins Viertelfinale einziehen. Und zwar auf noch souveränere Art und Weise, als am Sonntag.

„Werden von der ersten Minute die richtige Lösung haben“

„Die Karten liegen jetzt am Tisch. Pastoor (Altach-Trainer, Anm.) ist eigentlich bekannt für Ballbesitzfußball. Es war etwas überraschend, dass sie mit langen Bällen gespielt haben. Daher gibt es für Mittwoch zwei Möglichkeiten“, weiß Ismael. Darauf sei man aber vorbereitet, nachdem man zuletzt in der Anfangsphase ein paar Probleme gehabt hatte. „Wir werden diesmal von der ersten Minute an die richtige Lösung haben“, versprach Ismael, der weiter auf die verletzten Ramsebner, Pogatetz und Wostry verzichten muss. „Man muss wachsam sein, den Spielplan durchziehen und immer 100 Prozent geben. Dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, weiterzukommen“, sagte Potzmann.