Verschnaufpause ist Assen nicht gegönnt

Der Ski-Weltcup wird schon am Dienstag mit dem City Event in Stockholm fortgesetzt

Es geht Schlag auf Schlag weiter im Weltcup. Nach Stockholm warten auf die Damen noch Crans Montana (SUI), Sotschi (RUS) und Spindlermühle (CZE) sowie auf die Herren Bansko (BUL), Kvitfjell (NOR) und Kranjska Gora (SLO), ehe beim Finale von 13. bis 17. März in Soldeu/Andorra der Weltcup-Vorhang fällt. Ob vorher noch die abgesagten Rennen — bei den Damen ein Super-G und eine Kombination, bei den Herren eine Abfahrt und ein RTL — nachgetragen werden oder ausfallen, ist derzeit noch offen.

Kampf um Kristallkugeln

Während in den beiden Gesamtwertungen Mikaela Shiffrin (USA) und der Salzburger Marcel Hirscher überlegen in Führung liegen, versprechen einige Entscheidungen um kleine Kugeln deutlich mehr Spannung. Selbst die beiden Saisondominatoren Shiffrin und Hirscher sind in ihren Spezialdisziplinen Slalom und RTL nicht durch, die Speed-Bewerbe sowieso nicht. Mittendrin statt nur dabei sind einige ÖSV-Asse.

In der Damen-Abfahrt hat die zweifache Saisonsiegerin Nicole Schmidhofer mit 364 nur 18 Zähler Vorsprung auf die mit ebenfalls zwei Siegen erfolgreiche Teamkollegin Ramona Siebenhofer, nur drei Zählern dahinter folgt Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien, Stephanie Venier ist Vierte (295). Im Super-G fehlen Schmidhofer als Dritte 47 Punkte auf Weltmeisterin Shiffrin.

Im Herren-Lager sind sogar vier Disziplinenwertungen in Reichweite, wenngleich sich Beat Feuz die Abfahrt bei 100 Punkten Vorsprung auf Dominik Paris und 160 auf Christof Innerhofer sowie 171 auf Vincent Kriechmayr wohl nicht mehr nehmen lassen wird.

Im Super-G führt aber Kriechmayr drei Punkte vor Olympiasieger Matthias Mayer, nur weitere drei dahinter folgt der Südtiroler Dominik Paris, wieder drei dahinter der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Und in der Kombination liegt Wengen-Sieger Marco Schwarz voran, die Entscheidung in dieser Wertung fällt bereits am Wochenende in Bansko.