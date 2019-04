Verschnaufpause

Es ist vielleicht ein positives Zeichen, dass bei der EU-Wahl diesmal in Österreich (fast) nur Parteien antreten, die auch eine reelle Chance haben, in das EU-Parlament einzuziehen.

Wahlen, bei denen haufenweise Spaßfraktionen oder Splittergruppen antreten, werden nämlich nicht ernst genommen und die Beteiligung ist daher gering. Ja, die etwas kürzere Liste könnte also eine höhere Beteiligung bringen. Zu wünschen wäre es. Nun sind also die Formalitäten für die EU-Wahl erledigt — zumindest in Österreich. Denn die EU-Wahlen sind überschattet von den absurden Vorgängen in Großbritannien.

Mit derzeit noch unklaren Auswirkungen auf Österreich. Aber vielleicht hilft die Osterpause den britischen Abgeordneten und auch in Österreich tut es gut, dass es eine politische Calm-down-Phase gibt.

Ja, die Aufgeregtheit, mit der Bedenken gegenüber der Reform der Mindestsicherung vorgetragen werden, oder die permanente Entrüstung über identitäre Verflechtungen, Spenden und Mitgliedschaften, werden wohl eine Feiertagspause einlegen.

Und vielleicht kann man danach wieder sachlich an die Probleme herangehen und lösungsorientiert zusammenarbeiten statt sich gegenseitig Vorhaltungen zu machen — das gilt sowohl für das Unterhaus in London als auch das Hohe Haus in Wien.