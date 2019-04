Verschwundene Glocks: Ermittlung gegen Polizisten eingestellt

Von Heinz Wernitznig

LINZ — Nachdem die Polizei im Dezember 2018 das Rätsel um zwei im vergangenen Herbst verschwundene Polizeiwaffen der Marke Glock lösen konnte, hat jetzt auch die Staatsanwaltschaft (StA) Linz ihre Ermittlungen beendet. Jener 17-jährige Türke, der in den beiden betroffenen Polizeiinspektionen Sattledt und Kremsmünster als Reinigungskraft beschäftigt war und die Waffen in einem unbeobachteten Moment mitnahm, wird wegen Diebstahls und Vergehen nach dem Waffengesetz angeklagt. „Ihm droht im Fall einer Verurteilung als Jugendlicher bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe“, so StA-Pressesprecher Philip Christl zum VOLKSBLATT. Der Prozess am Landesgericht Linz dürfte Ende Juli über die Bühne gehen.

Der Bursch hatte wie berichtet gestanden, die Dienst-Glocks nach Hause genommen und dort aufbewahrt zu haben. Sein Motiv für die Tat dürfte laut Ermittlern gewesen sein, einmal echte Waffen zu besitzen.

Beamter beharrt auf seiner Darstellung

Die Ermittlungen gegen den suspendierten Sattledter Polizisten, der trotz des Geständnisses des mutmaßlichen Diebes darauf beharrte, die Waffe einem unbekannten Kollegen, der diese für einen Einsatz benötigte, „geliehen“ zu haben, wurden hingegen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass diese Geschichte nicht stimmt, was strafrechtlich aber nicht relevant sei. Laut Christl wurde gegen mehrere Polizisten ermittelt, um festzustellen, wer dafür verantwortlich war, dass die Türen zu jenen Räumen, in denen die Waffen gelagert waren, nicht ordentlich gesichert waren. Es konnte aber kein potenziell Schuldiger ausgemacht werden.

Das Disziplinarverfahren gegen den Polizisten dauert indessen noch an. Wie berichtet hatte der Verteidiger des Mannes in der ersten Verhandlung eine Geldstrafe von 3000 Euro vorgeschlagen.