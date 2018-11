Verseuchtes Grundwasser: Prozess muss wiederholt werden

Von Heinz Wernitznig

LINZ/OHLSDORF – Vor knapp einem Jahr fielen am Landesgericht Wels die Urteile im Prozess um eine durch ein Pestizid verursachte Grundwasserverseuchung in Ohlsdorf (Bez. Gmunden). Ein Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma hatte sechs Monate bedingt und eine Geldstrafe von 15.300 Euro, ein Deponiemitarbeiter drei Monaten bedingt und 3600 Euro ausgefasst. Ein weiterer Mitarbeiter der Deponie wurde vom Vorwurf des fahrlässigen Verbringens bzw. Behandelns von Abfällen freigesprochen. Die juristische Aufarbeitung ist aber noch lange nicht zu Ende. Denn vor kurzem hat das Oberlandesgericht (OLG) Linz das Urteil gegen den Mitarbeiter der Entsorgungsfirma aufgehoben, der Fall muss daher mit Ausnahme des rechtskräftigen Freispruchs am Landesgericht Wels neu verhandelt werden. Begründung: „Im Wesentlichen hätte sich das Oberlandesgericht vom Erstgericht in einigen Punkten eingehendere Feststellungen zum Sachverhalt erwartet“, erläutert Verteidiger Oliver Plöckinger im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Warten auf Schadenersatz

Damit heißt es auch für das Land OÖ und die Gemeinden Ohlsdorf, Stadl-Paura und Schwanenstadt weiter warten auf den Schadenersatzprozess. Wie berichtet hatte alleine die Beseitigung der Schäden durch das ins Grundwasser gelangte Pestizid drei Mio. Euro gekostet.

Der Umweltskandal war vor bereits vier Jahren geplatzt, als sich Bewohner von Ohlsdorf über einen modrigen Geschmack ihres Trinkwassers beschwerten.