„Versorgungssicherheit priorisieren“

„In Österreich und der gesamten EU ist die Ernährungssicherheit dank hoher Selbstversorgungsgrade gewährleistet“, sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Um auch künftig diese weitgehende Autonomie zu erhalten, sei es von zentraler Bedeutung, heimische Familienbetriebe zu stärken und ihre Agrarflächen für die Produktion zu schützen.

„Wieso es auf EU-Ebene weiter Bestrebungen gibt, land- und forstwirtschaftliche Flächen stillzulegen und Maßnahmen forciert werden, die die landwirtschaftliche Produktion in den Mitgliedsstaaten weiter erschweren, entbehrt in Anbetracht der geopolitischen Lage jeder Logik“, so Langer-Weninger am Freitag.

Der Ukraine-Krieg bestimme das Geschehen der Finanzmärkte mit teils einschneidenden Auswirkungen auf das Leben der Oberösterreicher. „Davon ausgenommen ist die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Getreide, Milch, Eiern und Fleisch, die dank unserer Bäuerinnen und Bauern garantiert ist. Sie sichern die Ernährungssouveränität Österreichs – und das obwohl Energie-, Getreide, Futtermittel-, und Düngemittelpreise gerade explodieren.“