Verstärkung vom Stadtrivalen

„Es gibt noch keine konkreten Anfragen“, hatte Blau-Weiß-Sportvorstand David Wimleitner am Donnerstag noch gegenüber dem VOLKSBLATT betont. Tja, so schnell kann’s gehen, denn tags darauf um 12:48 Uhr trudelte bereits die offizielle Meldung von Stefan Haudums Wechsel zum LASK ein. „Er ist in der Defensive universell einsetzbar und beeindruckt insbesondere mit seiner Spielintelligenz“, sagte Trainer Oliver Glasner über den 24-jährigen Mittelfeldspieler, der einen Vertrag bis 2021 unterschrieb.

Während bei Blau Weiß weitere Abgänge daher nicht auszuschließen sind, startet der Lokalrivale mit der Vorbereitung, wie berichtet, erst am 14. Jänner — und damit gemeinsam mit Salzburg als Letzter der Bundesligisten. Den Anfang machen Altach, Innsbruck, Mattersburg, Hartberg und die Austria am 7. Jänner. Die Transferzeit läuft in Österreich heuer bis 6. Februar.

Vorbereitungsprogramm LASK

Trainingsstart: 14. Jänner

Trainingslager: 24. Jänner bis 3. Februar in Alicante (ESP)

Testspiele:

18. Jänner gegen Liefering (Liefering, 14.45), 22. Jänner gegen Wattens (Pasching, 14.30), 28. Jänner gegen Yanbian Funde (CHN/Alicante), 29. Jänner gegen ZSKA Moskau (Alicante), 2. Februar gegen Ventspils (LAT/Alicante), 9. Februar gegen Amstetten (Pasching, 15.00).