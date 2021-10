Verstappen holt Austin-Pole vor Hamilton

WM-Leader Max Verstappen hat Lewis Hamilton überraschend die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix der USA weggeschnappt. Der Niederländer distanzierte seinen Mercedes-Kontrahenten am Samstag im Austin um zwei Zehntelsekunden und brachte sich in eine ausgezeichnete Position, das Rennen in Texas erstmals zu gewinnen. Der fünffache Austin-Sieger Hamilton muss am Sonntag (21.00 Uhr/ORF 1, Sky) zudem im Red-Bull-„Sandwich“ zwischen Verstappen und Sergio Perez beginnen.

Der Mexikaner Perez war unweit seiner Heimat zwischenzeitlich auf Kurs zu seiner ersten Pole Position gelegen, eröffnet seinem Rennstall als Dritter aber immer noch gute strategische Optionen. „Sehr hilfreich“, sagte dazu Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. Der Steirer sah allgemein Reifenvorteile im Duell mit den Silberpfeilen. „Wir waren mit dem Medium-Reifen zwei, drei Zehntel vorne, das könnte sicher ausschlaggebend für das Rennen sein.“

Dass es in den letzten Minuten von Q3 anfing zu tröpfeln, schien Verstappen nichts auszumachen. Unbeirrt raste er zu seiner bereits neunten Pole Position in dieser Saison. Vor dem 17. Saisonlauf führt der Niederländer sechs Punkte vor Hamilton, der im ersten Training am Freitag noch fast eine Sekunde schneller gewesen war. Hamilton: „Ich habe alles gegeben aber das war so ziemlich alles, was wir hatten.“

Mercedes habe sich nach guten Freitagstrainings in die falsche Richtung entwickelt, meinte Teamchef Toto Wolff. „Wir haben es übers Wochenende hergegeben“, ärgerte sich Wolff im ORF. „Es ist alles ein Set-up-Thema und wie man die Reifen im richtigen Fenster hat. Und die hatten wir entweder im ersten Sektor oder im letzten – aber nie gemeinsam.“

Valtteri Bottas im zweiten Mercedes wurde Vierter, der bisher letzte Austin-Sieger (2019) muss als Strafe für seinen neuerlichen Motorwechsel aber von Platz neun aus wegfahren. So rückte Charles Leclerc in die zweite Startreihe vor. Sein Ferrari-Stallrivale Carlos Sainz folgt auf Platz fünf noch vor den beiden McLaren von Daniel Ricciardo und Lando Norris. Neben Bottas tauschten George Russell (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin) und Fernando Alonso (Alpine) ihre Antriebe komplett, das Trio wurde ans Ende der Startaufstellung zurückversetzt.

Nachdem im Freitag-Training die Wogen im Titelduell erneut hochgegangen waren, Verstappen seinen Kontrahenten nach einem Rad-an-Rad-Duell den Mittelfinger gezeigt hatte, gingen sich die beiden im Qualifying aus dem Weg. Die kurze Abkühlphase wird gewiss beim Rennen wieder vorbei sein. Die WM-Führung wechselte in den jüngsten sechs Rennen nicht weniger als vier Mal. Zumindest nach Samstag deutete einiges darauf hin, dass dies an diesem Wochenende nicht neuerlich passiert.