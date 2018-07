Verstappen versetzte Spielberg in Ekstase

Formel 1: Niederländer sorgte für den ersten Heimsieg von Red Bull — Beide Ferraris am Stockerl — Mercedes-Duo und Ricciardo out

Von Roland Korntner

In den Niederlanden ist Max Verstappen längst ein Volksheld, zigtausend Fans haben den Formel-1-Piloten zum 31. Grand Prix von Österreich begleitet und den Red Bull Ring am gesamten Wochenende in Orange gehüllt. Nach einer beherzten Fahrt war das auch nach der Zieldurchfahrt die Modefarbe in der Steiermark, denn Verstappen sorgte für den allerersten Heimsieg von Red Bull und versetzte damit Spielberg in Ekstase. Bei seinem vierten Rennsieg verwies er die beiden Ferraris von Kimi Räikkönen (FIN) und Sebastian Vettel auf die Ränge. Der Deutsche übernahm damit auch die WM-Führung, denn die bisher seit dem Comeback Spielbergs 2014 im Formel-1-Kalender stets erfolgreichen Silberpfeile gingen in der grünen Mark leer aus. Erst erwischte es Pole-Position-Mann und Vorjahressieger Valtteri Bottas in Runde 14 mit Getriebeschaden auf Platz zwei liegend. Das bewirkte eine virtuelle Safety-Car-Phase, die alle Top-Piloten außer Hamilton zum Reifenwechsel nutzten. Ein strategischer Fehler, durch den Hamilton zunächst auf Platz vier zurückfiel und dann auch noch von Vettel überholt wurde, ehe er in Runde 63 (fehlender Benzindruck) ausschied. Das Desaster war perfekt, während an der Spitze Verstappen trotz abgefahrener Reifen nichts mehr anbrennen ließ. „Das ist großartig! Vor all diesen Fans auf dem Red Bull Ring — mit einem Red Bull. Großartig“, jubelte Verstappen.

„Er kann schnell fahren und den Reifen schonen“

„Es war sehr hart, die Reifen in den Griff zu kriegen, es gab viele Blasen“ , erklärte der 20-Jährige. Der für seine Vorstellung auch ein Sonderlob von Helmut Marko einheimste. „Max ist unglaublich, er kann schnell fahren und den Reifen schonen“, so der Motorsportberater des österreichischen Rennstalls. Der vor den Augen von Dietrich Mateschitz eine echte Sternstunde erlebte: „Ein Heimsieg ist fast wie eine WM zu beurteilen“, betonte Marko. Umso mehr, da der insgesamt 58. Grand-Prix-Sieg der Teamgeschichte nach dem Verlauf von Training und Qualifying unerwartet gekommen ist. Zwischenzeitlich durfte auch Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo mit dem Podest spekulieren, schied aber in Runde 54 mit Getriebeschaden aus.