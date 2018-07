Vertrauen auf Seehofers Zusagen

„Völlig einverstanden“ erklärte sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag mit den Zusagen des deutschen Innenministers Horst Seehofer. Dieser hatte in Wien erklärt, es werde keine einseitigen Rückweisungen von Flüchtlingen nach Österreich geben. Und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte: „Wir vertrauen auf das, was der deutsche Innenminister gestern ausdrücklich gesagt hat.“

Unterdessen hat es in Deutschland eine Einigung im Asylstreit zwischen der Union und der SPD gegeben. Zurückweisungen von in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen solle es nur auf Grundlage von Abkommen mit anderen EU-Staaten geben. Sollte sich dies als nicht umsetzbar erweisen, drohte Seehofer mit einem Aufflammen des Asylstreits innerhalb der deutschen Regierung.